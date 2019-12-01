أكد الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، خلال تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الأردن​ قرر إعادة فتح جبل النبي هارون أمام الزوار والمصلين الإسرائيليين، وهو الموقع الذي أغلقته عمان، في شهر آب الماضي عندما أدى إسرائيليون صلوات تلمودية داخل مقام النبي هارون".

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاردنية تستجيب للطلب الإسرائيلي وتعيد فتح جبل النبي هارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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