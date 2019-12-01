أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، عن "استعدادها لاستقبال ومعالجة جرحى التظاهرات في وسط وجنوب العراق، والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين الذين هم بحاجة إلى المعالجات الطبية".
هذا وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية للبلاد، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة إقليم كردستان العراق تعلن استعدادها لاستقبال جرحى الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.