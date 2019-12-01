حكومة إقليم كردستان العراق تعلن استعدادها لاستقبال جرحى الاحتجاجات

أعلنت ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​العراق​، عن "استعدادها لاستقبال ومعالجة جرحى ​التظاهرات​ في وسط وجنوب العراق، والتي خلفت العديد من الضحايا والمصابين الذين هم بحاجة إلى المعالجات الطبية".

هذا وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية للبلاد، ​احتجاجات​ حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي ​البطالة​ و​الفساد​، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.