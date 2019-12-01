الداخلية التركية: نعلم مكان تواجد الرجل الثاني في منظمة غولن

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، ان "سلطات بلاده تعلم مكان تواجد عادل أوكسوز، المطلوب البارز في منظمة ​فتح الله غولن​ التي نفذت محاولة الانقلاب عام 2016"، مستبعداً "عودة المنظمة إلى فعالياتها في الداخل التركي".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح صويلو أن "بعض الدول ما زالت تسعى لتحقيق بعض المصالح عبر استخدام منظمة غولن"، موضحاً ان "المانيا وبعض الدول الأوروبية، تستضيف أشخاصاً تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة".