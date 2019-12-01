إضرام النيران مجددا في قنصلية إيران بمدينة النجف العراقية

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية نقلا عن مصادر أمنية في محافظة ​النجف​ ​العراق​ية بـ"إقدام متحجين على إضرام النيران مجددا في القنصلية الإيرانية بالمحافظة جنوب العراق".

وأوضحت ​مديرية الدفاع المدني​ في محافظة النجف، في بيان أنه "إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق".

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