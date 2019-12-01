شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نص المادة 25 من قانون مجلس النواب والمتعلقة بخلو مقعد أحد الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كيفية التصرف القانونى حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، ونصت المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

ونظرا لأن النائب محمد بدوى دسوقى، عضو المجلس وعضو لجنة النقل والمواصلات، الذى توفى يوم الجمعة الماضية، خلال حفل زفاف ابنته، كان يشغل مقعد فردى عن الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة، فإنه سيتبع معه الجزء الأول من النص القانونى وهو إجراء انتخابات تكميلية على الدائرة بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات أن يرسل إليها مجلس النواب إخطارا بخلو المقعد لوفاة نائبه، لتبدأ هى على الفور فى إجراءاتها المتعلقة بشغل المقعد.