شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار: تقدم مصر يزيد حروب «الحقد» ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار أن رقمنة أجهزة ومؤسسات الدولة ضروري لأنه سيحدث نقلة للمستقبل، وسيجعل مصر في «شكل تاني» خلال 2020، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في افتتاح مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تغييرا كبيرا يحدث في مصر وبشكل سريع، والدول الخارجية المؤيدة والمعارضة ترى هذا التغيير بشكل أكبر ممن يراه من في الداخل ، مضيفا أن التقدم الذي تشهده مصر زاد من كمية الحروب التي تواجهها الدزولة المصرية، كما أوجد هذا التقدم نوعا من الحقد في قلوب بعض الدول تجاه مصر ، لافتا إلى أن العالم لا يحترم إلا القوي اقتصاديا، مثمنا من قيمة التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجالات الحياة المختلفة.