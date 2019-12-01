شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات تتم لشغل مقعد مجلس النواب الشاغر..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 خطوات لابد من إتباعها لشغل مقعد الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة بعد خلوه بوفاة النائب محمد بدوى دسوقى، عضو المجلس وعضو لجنة النقل والمواصلات، يوم الجمعة الماضي .

و يخطر وزير الداخلية فى البداية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ثم يعلن رئيس المجلس فى أول جلسة انعقاد خلو المقعد ، كما تنص اللائحة الداخلية.

أولى الخطوات، التى يجب أن تتم فى هذا الصدد، هى أن يرسل مجلس النواب تقريرا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بخلو المقعد لوفاة نائبه.

الخطوة الثانية، هى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إ‘جراء انتخابات تكميلية على هذا المقعد،

الخطوة الثالثة، هى أن يعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى المتعلق بالانتخابات فى الدائرة، والذى يبدأ بفتح باب الترشح لمدة ستكون تقريبا أسبوعا، ثم تحدد الهيئة أيام تقديم التظلمات والطعون ثم تنشر قائمة المرشحين ثم فترة الدعاية الانتخابية، ثم يوم الاقتراع فى الداخل والخارج ومرحلة الإعادة.

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الخطوة الرابعة هى أن تعلن الهيئة النتيجة النهائية والفائز بالمقعد

ثم الخطوة الخامسة والأخيرة وهى أن يؤدى العضو اليمين الدستورى بمجلس النواب.

وتنص المادة 108 من الدستور على، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".