شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حديث يكشف: 192 ألف مليونير فى تركيا و65 مليون فقير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث ارتفاع أعداد المليونيرات في تركيا لـ 33 ألف و864 شخصًا خلال عشرة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين في تركيا بلغ 1 تريليون و199 مليار و102 مليون ليرة تركية.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي التركي نشرته جريدة الزمان التركية، أن عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها بلغ 213 ألف و990 شخصًا بنهاية شهر أكتوبر ، بزيادة 33 ألف و864 مليونيرًا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضي نحو 180 ألف و126 شخصًا فقط.

التقرير أوضح أن ثروات المليونيرات الأتراك بلغت 1 تريليون و289 مليار و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.

التقرير أشار أيضًا إلى أن عدد المليونيرات المستقرين في تركيا ارتفع في الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 30 ألف و116 شخصًا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفًا و916 مليونيرًا، لافتًا إلى أن إجمالي ثرواتهم بلغت تريليون و119 مليار و102 مليون ليرة.

وأوضح أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين داخل تركيا بلغت 508 مليار و747 مليون من الليرة التركية، و769 مليار و62 مليون ليرة من العملات الأجنبية، و11 مليار و293 مليون ليرة من المعادن النفيسة.

كما أشار إلى أن عدد المليونيرات الأتراك المقيمين في الخارج ارتفع بنحو 3 آلاف و748 شخصًا مقارنة بنهاية عام 2018، وبلغت قيمة ثرواتهم 90 مليار و677 مليون ليرة تركية.

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من ناحية أخرى، وفق تصريحات رئيس جمعية حقوق المستهلك، تورهان تشاكار، في مارس 2019، فإن أكثر من 20 في المائة من السكان (حوالي 16.5 مليون شخص) دون حد الجوع، وأكثر من 60 في المائة تحت خط الفقر، وأكثر من 80 في المائة (حوالي 65 مليون شخص) يعيش تحت خط الفقر والجوع.