شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع العمال متدهورة فى تركيا.. وفاة 2000 عامل سنويًا بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن بيانات حديثة فى أنقرة أكدت ارتفاع عدد حوادث العمل في السنوات السبع الأخيرة، بنحو 400%، مشيرة إلى أن نحو ألفي عامل يتوفون سنويًا في حوادث نتيجة ظروف العمل الخطرة.

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن رئيس غرفة أطباء إسطنبول، بينار صائب، تأكيده أن أعداد الوفيات في حوادث العمل في تركيا تتزايد منذ عام 2012 الذي صدر فيه قانون السلامة المهنية وأنها سجلت زيادة بنحو 400%، موضحة أن سكرتير اللجنة التنسيقية بغرفة المهندسين والمعماريين الأتراك، جواهر أفا أكتشاليك، أكدت أن حوادث العمل أصبحت أمرًا عاديًا مألوفًا في نشرات الأخبار التركية.

وقال رئيس غرفة أطباء إسطنبول، بينار صائب، خلال ندوة تقييم قانون الأمن والسلامة المهنية في عامه السابع، إن القانون رقم 6331 يتعلق بنا أيضًا؛ لأنه منذ أن صدر هذا القانون لا يوجد أي تراجع في أعداد حالات حوادث العمل؛ وإنما زادت بنحو 400%. الأرقام تشير إلى وفاة نحو ألفي عامل سنويًا، هذا القانون يطبق على المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملًا، بينما الأماكن التي تشغل عددا أقل من عاملين تكون فيها الحوادث أكثر، ويجب إعادة النظر في هذا القانون ليشمل كافة أماكن العمل.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه في تركيا تشير هيئة التأمين الاجتماعي أيضًا إلى أن نسبة الوفيات مرتفعة أثناء العمل.