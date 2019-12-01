شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف كيف سيطرت الإخوان على القرار فى الدوحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية فرضت سيطرتها التامة على مفاصل الدولة، منفذة خطة طويلة المدى نجحت بها في السيطرة شبه الكاملة على النظام إلى الحد الذة دفع مراقبون إلى التأكيد على أن الجماعة الإرهابية قادرة على إدارة الدولة دون الحاجة إلى تميم بن حمد.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الأمر لا يحتاج إلا أن يفتح المواطن عينيه أثناء حياته اليومية ليرى مدى توغل جماعة الإخوان داخل كافة المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات المسئولة عن تشكيل الوعي العام، وهي الإعلام والتعليم، وذلك بالإضافة إلى وزارة الأوقاف التي تسيطر عليها الجماعة سيطرة كاملة، وكذلك مسؤوليتها بشكل كامل عن كافة المؤسسات الخيرية تقريبًا.

وتابع موقع قطريليكس: عملية أشبه بـ"غسيل العقول" بدأتها الجماعة منذ أن انطلقت قناة الجزيرة، ويتلقى المواطنون يوميًّا رسالة مكثفة تمت دراستها بعناية شديدة لتوجيه الرأي العام للتأييد المطلق لتنظيم الإخوان، حيث لم يتوقف دور الإعلام عند هذه المرحلة، بل تجاوزها طامعًا في أموال المواطنين، فلا أحد يستطيع إغفال الدور الذي لعبه الإعلام في دفع المواطنين لتمويل الجماعة بشكل غير مباشر عن طريق توجيههم للجمعيات الخيرية الإخوانية التي تستخدم أموال الشعب في دعم تنظيمات إرهابية حول العالم.

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وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه أصبح للجماعة الإرهابية الكلمة العليا في كافة مراكز صنع القرار الآن، فأصبح الاقتراب منهم يهدد النظام كاملًا بالانهيار، ونجحوا خلال السنوات الماضية في تحويل البلاد لحصن يحتمي به أعضاء تلك الجماعة الهاربون من أحكام تصل للإعدام في العديد من دول العالم، بمجرد أن ينكشف أحدهم يسارع بالهرب إلى أقوى القلاع الإخوانية الحصينة في المنطقة العربية، فلا قوانين دولية أو إنتربول أو نظام حاكم يستطيع الوقوف في وجه أعضاء الجماعة الذين تزايد نفوذهم إلى حد أصبحوا دولة داخل دولة.