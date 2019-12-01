اكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، خلال تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "عندما تتوجه ​التظاهرات​ بوجه من ينهب في مناقصات ​الميكانيك​، ​النفايات​، ​لوحات السيارات​، ومنتحلي صفة تقديم خدمات من سجل عدلي واخراجات قيد محاضر وغيره وتُصوب الأصابع عليهم من ​هشام عيتاني​ و​الحريري​ وشركائه من كل الأحزاب يمكننا القول انها ثورة، و البوصلة صحيحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر اسود:حين تتوجه التحركات بوجه هشام عيتاني والحريري يمكن القول انها ثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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