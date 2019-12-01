الجيش: إحالة معظم الموقوفين بأحداث طرابلس في 26 الشهر الماضي للقضاء المختص

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان لها، إلحاقاً ببيانها السابق حول ​توقيفات​ حصلت في ​مدينة طرابلس​ بتاريخ 26/11/2019، على خلفية قيام أشخاص بإلقاء رمانة يدوية على عسكريين، والتعرض للأملاك العامة والخاصة، فقد أحيل معظم الموقوفين إلى القضاء المختص، وتم الإبقاء على تسعة منهم بينهم سوريان وإفريقي اعترفوا بالمشاركة في عمليات الشغب والتعرض للعسكريين عبر رميهم بالحجارة، وتحطيم أجهزة الصرّاف الآلي لعدد من المصارف. وأوضحت أنه تبيّن وجود خلاصات أحكام صادرة بحق عدد منهم.

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