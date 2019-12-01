بدء مغادرة المتظاهرين على طريق بعبدا

بدأ مناصرو ومؤيدو "​التيار الوطني الحر​" الذين نفذوا وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومواقفه بمغادرة ​طريق القصر الجمهوري​، بعد ان غادرت مجموعات الحراك المكان وتوجهت مجموعة منهم الى منطقة عاليه للمشاركة في وقفة تضامنية مع المعتصمين في المنطقة الذين حرقت خيمتهم ليل امس، فيما توجهت المجموعة المتبقية الى ​ساحة الشهداء​.

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