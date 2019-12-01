مظاهرتا طريق بعبدا على حالهما وكل يرفض المغادرة قبل الآخر

يواصل مؤيدو رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، اعتصامهم على طريق الحدت، فيما سمحت القوى الامنية لمجموعة من المحتجين بالانضمام الى المجموعة الأساسية والتعهد بعدم التعرض لمناصري "​التيار الوطني الحر​" وعدم الاساءة لاي شخصية سياسية، وقد احتج مناصرو ومؤيدو "التيار" على ذلك، مشيرين إلى منع متظاهرين من "التيار" موجودين تحت الجسر من الانضمام إلى المظاهرة على طريق الجمهوري، ما أدى إلى حصول كر وفر بين المجموعتين، فتدخلت القوى الامنية وفصلت بينهما.

ولا تزال القوى الامنية على ​طريق القصر الجمهوري​ تفصل بين التظاهرتين حتى الساعة حيث ترفض كل جهة المغادرة قبل الجانب الاخر.