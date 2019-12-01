مدير عام شركة منشآت النفط: ضغوطات ونصائح للكثير من الشركات لعدم المشاركة بالمناقصة

أكد مدير عام شركة منشآت النفط في لبنان ​سركيس حليس​، في حديث تلفزيوني، أن قرار إستيراد الدولة مادة ​البنزين​ عبر الشركة خطوة جريئة منتظرة منذ سنوات، لافتاً إلى أنها تأتي في السياق الصحيح لعمل المنشآت ودورها.

وأوضح حليس أن المنشآت تستورد ما بين 30 إلى 40$ من حاجات السوق من مادة الديزيل، وبالتالي إستيراد البنزين عمل إضافي في سياق عملها، لافتاً إلى أن هذه المرة الأولى على المستوى السياسي التي يتم فيها إطلاق مثل هذه الخطوة بعد ما حصل في الفترة الأخيرة، مشدداً على أن من واجبات الدولة إطلاق هذه المبادرة لتأمين مادة البنزين بحال عادت الشركات إلى نغمة قطع البنزين عن المواطنين.

وفي حين لفت إلى أن العروض سوف يتم تسليمها صباحاً، كشف أن 14 شركة أبدت رغبتها بالمشاركة، لكنه أشار إلى ضغوطات ونصائح قدمت للكثير من الشركات كي لا تشارك في المناقصة، موضحاً أنه إذا تمت المناقصة ورست على أحد العارضين، من المفترض أن تصل البواخر إلى لبنان بعد نحو 10 إلى 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.