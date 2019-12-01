الشرطة الهولندية: لا دليل على دافع إرهابي وراء اعتداء لاهاي









اسماء السيد - لاهاي: أعلنت الشرطة الهولندية الأحد أنها لم تعثر على أدلة على دافع إرهابي وراء اعتداء لاهاي، بعدما أوقفت مشردًا يشتبه بضلوعه في طعن ثلاث قاصرات الجمعة.

واعتقلت الشرطة السبت رجلا في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، للاشتباه بضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع في أحد المتاجر الكبرى في شارع "غروتي ماركتشترات" في يوم التنزيلات السنوي المعروف بـ"الجمعة الأسود" (بلاك فرايداي).

وذكرت الشرطة على تويتر أنّ "الظروف المحددة لحادث الطعن لا تزال غير واضحة. لم يتم العثور على أدلة تظهر أن هناك دافعا إرهابيا".

وتابعت "يجري التحقيق في دافع حادث الطعن". واضافت أنه تم توقيف المشتبه به في مركز لإيواء المشردين، موضحة أن "لا مسكن ثابتا" له وتم نقله الى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه.

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وغادر الجرحى الثلاثة وجميعهم من القاصرين المستشفى إلى منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة. وهم فتى (13 عاما) وفتاتان (15 عاما).

وفي لندن وقبل ساعات من هذا الاعتداء، قتل سجين سابق حكم عليه في قضية ارهاب وافرج عنه بشروط، شخصين طعنا بسكين قبل ان يسيطر عليه مدنيون ويقتل برصاص الشرطة التي وصفت الهجوم بانه "ارهابي".

وشهدت هولندا العديد من الهجمات او محاولات الهجوم الارهابية في السنوات الاخيرة. واعلنت الشرطة الهولندية الاثنين توقيف شخصين للاشتباه في تحضيرهما لهجوم ارهابي بنهاية العام مع احزمة ناسفة وسيارة مفخخة.

وفي مارس الفائت، قتل أربعة أشخاص حين فتح رجل من أصل تركي النار داخل ترامواي في أوتريخت، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم قتل لغايات إرهابية.

وفي Hغسطس 2018 هاجم شاب افغاني بسكين سائحين أميركيين في المحطة المركزية بامستردام. وحكم عليه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بالسجن 26 عاما.