11 جريحًا في إطلاق نار في نيو أورلينز









اسماء السيد - واشنطن: جرح 11 شخصا بالرصاص، إصابة أثنين منهم خطرة، ليل السبت الى الاحد في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأميركية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وجاء في بيان للشرطة "عند الساعة 03:21 (09:21 ت غ) أفاد ضباط في شرطة نيو اورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات اطلاق نار. وعند وصولهم الى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". واضاف البيان ان أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

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ونقل عشرة جرحى الى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة الى المستشفى.

وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة". ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد اقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الاميركية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".