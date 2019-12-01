شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يطالب بنقل "تمكين الشباب" من القيادة السياسية إلى كل المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر
وناشد "جمعة" كافة المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الصحفية والإعلامية والحزبية بتمكين الشباب، حتى لا يكون التمكين على مستوى القيادات التنفيذية العليا فقط، قائلاً: "يجب أن تنتقل إرادة تمكين الشباب من القيادة السياسية إلى كل المؤسسات وعلى رأسها الإعلامية والحزبية".
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".
ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومن شباب تنسيقية السياسين والأحزاب المشاركين في الندوة، نور الشيخ، وطه أحمد، وأحمد عبد الصمد، ومصعب أمين، وعلاء مصطفى.
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