شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فى 4 خطوات.. ماذا سيحدث بعد وفاة النائب بدوى دسوقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس النواب فى مادته 25 واللائحة الداخلية للبرلمان فى مادتها 392 الخطوات التى سيتم اتخاذها بعد وفاة النائب محمد بدوى دسوقى الذى وافته المنية خلال زفاف ابنته يوم السبت الماضى، كما يلى:

1- طبقا للائحة يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس النواب بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة

2- يخطرالدكتور على عبد العال المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.كما نصت اللائحة

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3- وصت اللائحة على أن يخطر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس ابنواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

4- اذا كان النائب متخب فردى كما هو الحال مع النائب الراحل محمد بدوى دسوقى فان المادة 25 من قانون مجلس النوب نصت على انه يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه واشترطت المادة 25 أن تجرى الانتخابا ت التكميلية فى حالة اذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل

وإذا اخذنا فى الاعتبار، إنه سيتم فض دور الانعقاد الحالى فى موعده العادى شهر يوليو أو تم مده فان المتبقى من دور الانعقاد أو مدة عضوية النائب اللراحل اكثر من ستة اشهر وما يؤكد أن الانتخابات التكميلية ستتم لاختيار من يخلف النائب بدوى دسوقى.