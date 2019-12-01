شكرا لقرائتكم خبر عن "كرم جبر يُعلن انطلاق صالون "الهلال الثقافى" السبت الأول من كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن عقد صالون الهلال الثقافى، فى السبت الأول من كل شهر، بمقر مؤسسة دار الهلال الصحفية.

وأيده الرأى الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، ووجه جبر الكاتب الصحفى حمدى رزق وأحمد أيوب بإعداد جروب على تطبيق "واتس اب" لتكون نواة لجماعة ثقافية.

جاء ذلك تلبية لدعوة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لعقد صالون ثقافى شهرى لما تتمتع به الصالونات الثقافية من دور ضخم فى التثقيف، مطالبا بأن يكون هناك صالونات ثقافية شهرية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية الكُبرى.

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وتستضيف مجلة المصور، اليوم الأحد، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومن شباب تنسيقية السياسين والأحزاب المشاركين فى الندوة، نور الشيخ، وطه أحمد، وأحمد عبد الصمد، ومصعب أمين، وعلاء مصطفى.