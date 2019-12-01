شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: القيادات الإرهابية تتهافت على جنسات الدولة التى يكفرونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية وضرورة كشف الازدواجية لدى قيادات الجماعات الإرهابية والتكفيرية التى تستهدف الشباب المُغيب لاستخدامهم فى ارتكاب الجرائم الإرهابية التى تُزهق الأرواح.

وقال جمعة: "أنا عايز الشاب اللى بيقولوله فجر نفسك يطلب من القيادة نفسها تروح تفجر نفسها، قوله روح انت فجر نفسك عشان أصدقك وروح انت الجنة"، مضيفا "القيادات استغلوا المغيبين، والقيادات وأبنائهم يحملون جنسيات الدول التى يُكفرونها ويصفونها بالعداء للدين الإسلامى".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

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يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.