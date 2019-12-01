شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: شركة تُعلن إفلاسها كل ساعتين بسبب الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة أحوال التركية تقريراً عن ارتفاع أعداد الشركات التركية التي تعلن إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية فى البلاد .
وأوضحت الصحيفة ، أنه وفقاً لما نقلته عن الخبراء فإن شركة واحدة تعلن إفلاسها كل ساعتين، وعلى الرغم من بحث الشركات عن كل الطرق الممكنة لحل أزماتها المالية غير أنها في النهاية لا تجد مخرجاً من تلك الأزمات غير الإفلاس.
وأوضحت الصحيفة ، أن مركز طبى خاص فى مدينة مرسين أعلن إفلاسه، بعدما أعطت محكمة تركية للمركز مهلة لتحسن الأوضاع ، غير أنه في المرة الثانية رفضت المحكمة إعطاء مهلة جديدة وحكمت بإعلان افلاس المركز.
كما جاء أيضاً فى خبر فى وكالة يانى أصير اليوم إفلاس واحدة من أكبر المؤسسات الصناعية فى إزمير وأجا وهى شركة شيمنتاش التى تأسست عام 2001، فقد طلب رجل الأعمال أونر أكجيرمان وإبنيه بولنت طلب عقد إفلاس لشركاتهم الأربعة ووافقت المحكمة التجارية على الطلب المقدم.
وقد تقدم طلب الإفلاس فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى لشركة AKG Gazbeton للصناعة والتجارة، وشركة AKG للعزل والإنشاءات، وشركة أرتوج للمنتجات الزراعية والأسماك، وشركة مور لمنتجات المياه.
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