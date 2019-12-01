شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يتوجه غدا إلى جمهورية جنوب السودان على رأس وفد برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه صباح غد، الاثنين، الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى فى زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان. وتأتى تلك الزيارة بمثابة رسالة مصرية ايجابية لدعم دولة جنوب السودان الشقيقة فى طريقها نحو إحلال السلام والاستقرارخاصة بعد توقيع الاتفاق المنشط للسلام هناك برعاية إقليمية. كما تمثل الزيارة امتداداً للتوجه المصري الرائدنحو دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي. Advertisements وتعد الزيارة بمثابة جسراً شعبياً مصرياً لدعم شعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيراً عن النسيج المتماسك والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة جدولاً مزدحماً حيث ستشمل لقاءات للدكتور على عبد العال والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان في مقدمتهم الرئيس سلفا كير والقائمين بأعمال رئيسي برلمان جنوب السودان، وعدداً من الوزراء لعقد مباحثات مُكثفة حول سبل تعزيز العلاقات المصرية بدولة جنوب السودان الشقيقة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

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