شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام بمجلة "المصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام الذى تُنظمه مجلة المصور، وافتتحها الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور.

وأكد أيوب أن مجلة المُصور تُكمل عامها الـ95 من الدفاع عن الدولة الوطنية وحماية مُقدراتها، مُشيرا إلى أن مهمة المجلة هى التنوير ونشر الوعى.

ويُدير اللقاء، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأكد جبر خلال إدارته للجلسة الحوارية أن ندوة اليوم تستهدف الشباب، لافتا إلى أنه سيُدير الجلسة بشكل غير تقليدى للسماع للشباب.

وتستضيف مجلة المصور، اليوم الأحد، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

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يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.