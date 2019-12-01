شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف ليرة نفقات أردوغان بالقصر الرئاسى على التوابل فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت نفقات القصر الرئاسي التركي الواردة فى ميزانية 2020 محور حديث الأتراك ومثار دهشتهم، حيث وصلت نفقات البهارات والتوابل والحلويات فقط، فى عام 2018 لـ118 ألف، كما أنفق 739 ألف ليرة على الهدايا.

ومن المنتظر أن يُخَصَّص للقصر 3.1 مليار ليرة خلال السنوات الأربعة القادمة، وكانت نفقات القصر فى 2018 على أطقم الملاعق والشوك وحاويات التخزين والبهارات والشيكولاتات والزخارف تجاوزت الملايين، بالإضافة لذلك، خُصصت من الميزانية 56 مليون للسفن، و406 مليون ليرة للطائرات.

وكان نائب رئيس الجمهورية، فؤاد أقطاي، أعلن أن نفقات القصر فى 2018، 1.6 مليار ليرة؛ وفى 2019 أصبحت 2.8 مليار، وفى 2020 ستزداد 11.8% لتصبح 3 مليارات، و152 مليون و937 ألف.

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وأضاف أقطاي أن 165 مليون ليرة من ميزانية القصر مخصصة لمصاريف الدعم العاجل، وتخصيص مليار ليرة من قبل وزارة الداخلية والدفاع الوطنى "لخدمة دعم السلام وحمايته" و330 مليون ليرة لميزانية المكاتب الرئاسية.