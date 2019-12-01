السومرية: تجدد اندلاع النيران بالقنصلية الإيرانية في النجف

محمد اسماعيل - القاهرة - النجف (العراق) - (د ب أ):

تجدد اندلاع النيران، مساء اليوم الاحد، في القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف العراقية، حسبما أفاد موقع قناة "السومرية" العراقية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكان متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية قد قاموا في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.