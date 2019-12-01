تعليم الوادي الجديد يبدأ فعاليات البرنامج التدريبي للمياه



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد - محمد الباريسي:

بدأ قطاع تعليم الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالمياه، والتعريف بمشاكلها، وكيفية ترشيد استهلاكها، المخصصة للطلاب، خاصة وأن المحافظة تعتمد كليًا على المياه الجوفية مصدرًا رئيسيًا للمياه.

قال صلاح مرغني، القائم بأعمال مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن البرنامج يأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للمياه الجوفية، بفريق عمل متميز من التوجيه المائي.

وأكد مرغني أن البرنامج يستهدف نحو ١٠ مدارس بإدارة الخارجة التعليمية كمرحلة أولى، موزعة بين جميع المراحل التعليمية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية العامة - التعليم الفني).

بدأت فاعليات البرنامج صباح اليوم بمقر مدرسة الزهور القديمة، حيث رافق الفريق عبد الرازق محروس مدير المرحلة الإعدادية بتعليم المحافظة، على أن تتوالى اللقاءات تباعًا بباقى المدارس حتى نهاية الشهر الحالي.