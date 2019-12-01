مشروع السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني مظلة للعدل والإنسانية العالمية

في احتفالية اليوم العالمي للتسامح بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا" قبل أيام تم الإعلان عن مشروع "السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني" الذي يعد رسالة سامية لنشر مفهوم الألفة والتسامح والسلام بين شعوب العالم بكافة أطيافهم ومعتقداتهم دون تفرقة عرقية أو مذهبية أو لون، أنه مشروع ينشد الحب والوئام بين الناس في كل بقعة من العالم، ويُعزز العلاقات الإنسانية بين الشعوب والأمم في كافة القارات، خصوصا وأن الشعوب بحاجة ماسة الآن لمثل هذه المبادرات الإنسانية الشاملة.

تكتسب هذه المبادرة أهميتها في ظل الصراعات والتوترات والحروب والانقسامات ومظاهر التطرف والأزمات والاختلافات التي تنتشر في العالم، هذه الحروب والأزمات تحتاج لوقفة صريحة ومبادرة إنسانية لحل الاختلافات وتقريب التوجهات بين الشعوب والأديان ووقف نزيف الدماء والحروب لتعيش البشرية في وئام وحسن الجوار.

ولعل هذا توجه عُماني حكيم، خاصة بعد تبنيه من قبل الأمم المتحدة التي رحبت بالفكرة وأعلنت تأييدها للمشروع، وكذلك الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وعلماء مختلف الأديان لما له من إيجابيات تدعم حقوق الإنسان، وتنشر مبادئ السلام والتسامح وترسخ قيم التعايش بين مختلف أجناس البشر والأديان والثقافات.

فمنذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم وحتى اليوم لم تدخر السلطنة أي جهد في سبيل نشر ثقافة الألفة والوحدة في المجتمع العماني، وكذلك التسامح والحوار والسلام بين الدول المتصارعة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وكان لهذا الدور والتحرك نتائج ملموسة داخليًا وخارجيًا في حل الكثير من القضايا الإنسانية، فلا يمكن أن نسيان دور السلطان قابوس وحكومته في إطلاق سراح الكثير من الأسرى والمعتقلين في بعض الدول، انطلاقا من أهمية البعد الإنساني والإيمان بضرورة العيش بأمان، وتأتي هذه المبادرة لتكون علامة بارزة في التاريخ على مستوى المنطقة والعالم المعاصر.

كما أن مشروع "السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني" يضيف لبنة جديدة لنهج السلطان قابوس ومنجزاته الخيرة، التي تسهم في إيجاد بيئة وواحة سلام بين البشر.

إنه مشروع ريادي وعالمي يهدف إلى تغليب مبدأ الإنسانية في التعامل، ويدعم مساعي السلام الخيرة وتطبيق العدالة ونشر مبادئ وقيم التسامح والوفاء والمحبة ليعيش كل من على كوكب الأرض في سلام وأمان دون ضرر ولا ضرار.

فالرسالة والمشروع يركز على الألفة بشكل عام وخلق أجواء جميلة من السعادة والاستقرار بين الشعوب المختلفة، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل، والتعريف برسالة الإسلام التي تتبناها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية بطريقة حققت أهدافها، وليكون مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني إضافة جديدة للمجتمع الدولي ويقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي "العقل والعدل والأخلاق".

لذا فالمشروع أصبح له صدى عالميا لما له من فوائد جمة على البشرية عامة، بالنظر إلى أن التآلف الإنساني وترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم هي مبادئ تحتاج لها المجتمعات البشرية في مختلف القارات اليوم وغدا مما يجعل من البشر في كل مكان أن يعيشوا على أسس من الكرامة والحقوق والاحترام المتبادل.

لقد حرصت السلطنة على أن يكون إطلاق المشروع خلال احتفال العالم باليوم العالمي للتسامح والذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام، وكانت إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، هي المستضيفة لهذا الاحتفال لإطلاق المشروع الريادي الذي يعود بالخير على كل البشر لتعيش كل المجتمعات في كل الدول على امتداد العالم في أمن وأمان واستقرار كما نادى وينادي به باستمرار السلطان قابوس.

لا ريب أن الألفة والمحبة والاحترام المتبادل هي ركائز أساسية في علاقات سلطنة عُمان بالدول الشقيقة والصديقة، وهي ركائز لا يتم المساس بها، وهي تنبذ دوما الحروب، وتسعى إلى حقن الدماء، وتبتعد عن الفتن وخلق الأزمات، وتسعى للصلح والحوار بين الشعوب والحضارات، وتتخذ من القيم الإسلامية والتسامح منهجا ثابتا في علاقاتها الخارجية، فهذه فلسفة عمانية تاريخية تتمسك السلطنة بها على الدوام.

واليوم يجسد مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني للبشرية جمعاء وفي مختلف القارات نهجا مهما للتسامح من منطلق أن القيم والأخلاق تشكل دعامات رئيسية لحقوق الإنسان في العالم.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يشارك فى مؤتمر تطوير العلوم الفقهية بسلطنة عُمان

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القاهرة، وكالات:

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين مصر وسلطنة عُمان وعلى جميع الأصعدة والمستويات، يشارك فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في أعمال مؤتمر (تطور العلوم الفقهية في عُمان) بسلطنة عُمان في نسخته الـ15، تحت عنوان (فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة".

يلقى فضيلة المفتي كلمة رئيسية فى المؤتمر الذى من المقرر أن يبدأ اليومالأحد، فى العاصمة العُمانية مسقط ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، حيث يرافق فضيلته، الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي والأكاديمي لفضيلة المفتى، والذي يشارك ببحث بعنوان "فتاوى الماء فى الفقه المالكي .. قراءة تحليلية".

يناقش المؤتمر قضايا الأصول الشرعية والأنظمة الإسلامية والفتاوى لفقه الماء، وقراءة التراث الإسلامي حوله، والقضايا القانونية والمستجدات المعاصرة وأحكام البحار،

وذلك بمشاركة 57 من كبار العلماء والفقهاء والمفتيين ورجال القانون من عدد من الدول على رأسها مصر والجزائر، والمغرب، وسوريا، والبحرين، واليمن، والأردن، وإيران، والسعودية، ولبنان، وليبيا، وباكستان، والهند، والعراق، وروسيا الاتحادية، وإندونيسيا.

مرتكزات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" تعزز الحوكمة والإدارة الرشيدة

مسقط، خاص:

تمثل الحوكمة مرتكزاً أساسياً في الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" إذ يعول عليها ضمن العديد من الأولويات الأخرى في إعادة تشكيل مشهد التنمية المستدامة والشاملة في سلطنة عُمان، ولابد هنا من الانتباه إلى البعد الإنساني الذي يجب أن يوضع في الاعتبار في المقام الأول، أما الجانب الثاني فهو النظر إلى التنمية بوصفها عملية ديناميكية لم تعد تدار أو يتم تعريفها وفق المسارات التقليدية، إذ لابد من الاستناد إلى المتغيرات والتحولات في العصر الجديد الذي نعيش فيه، الذي يتسم بتسارعه وتنقلاته غير المتوقعة.

تقوم الحوكمة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعني ضرورة إعادة النظر إليها وفق هذا الإطار وبهذا التعريف الذي يضعها في سياق الرؤية المطلوبة لتشكيل المستقبل المنشود في رسم الاقتصاديات الجديدة، التي سوف يكون فيها الإنسان هو الأساس بوصفه صانع الفكر والإبداع والابتكار، في حين سوف تأتي الآلة والروبوتات وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي لتكمل المشهد المطلوب في تحريك مجمل دفة الحياة الاقتصادية والإنتاج.

من المعروف أن الحوكمة تُعنى بضبط الأداء الإداري وهي تقوم برسم التوقعات وتحديد عمليات السلطات وغيرها من الأمور في هذا الباب، بما يجعلها مصطلحاً رغم حداثته يتجه إلى الترتيب والدقة في صياغة المشهد العام للأدوات التي تقوم بها عمليات ترتيب المؤسسات والشركات بحيث تقودها إلى أفضل أداء متوقع وفي أقل زمن ممكن.

وهذا يعني بشكل أوسع ضرورة النقاش الكبير حول مثل هذه الأفكار ودعمها بالخطط الاستراتيجية التي تجعلها فاعلة على مستوى التنفيذ على أرض الواقع مع القدرة على تنشيط الجديد من الفكر، بحيث يكون هناك تكيف مستمر على التسارع العصري سواء في الجانب الإداري وتشغيل المؤسسات أو الإنتاج الفاعل بشكل عام.

يشار إلى أن مركز عُمان للحوكمة والاستدامة بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقوم يوم الخميس المقبل، بتنظيم المؤتمر السنوي للمركز تحت شعار «نحو حوكمة شركات فاعلة وسليمة»، وهو حدث مهم في هذا السياق الذي نتكلم عنه الذي أصبح من أبجديات التحديث في الدولة العصرية.

من المهم أن نتعرف دائما على المتحقق على أرض الواقع ومن ثم مراقبة أوجه القصور والمضي إلى مراجعة كيفية تحسين الأداء وتعزيز الأدوات، بحيث يكون ممكناً الانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها الأداء الأفضل، وهو ما تسعى إليه مثل هذه المؤتمرات في إطار فكر الحوكمة، على مستويات عديدة تُراعي قضايا التطبيق والتشريعات وجدليات التحديات المتعلقة بالقطاع الخاص ومشاكله بشكل عام التي تتطلب المزيد من البحث والاشتغال عليها لأجل الأداء الأكثر ديمومة وفاعلية مستقبلية.

لا شك أن الوصول إلى الإدارة الرشيدة والفاعلة والمستقبلية ليس بالطريق الهين وهو يتطلب في المقام الأول الاستعداد النفسي والذاتي ومن ثم تكون بقية الأدوات والمصطلحات والقيم والمفاهيم الإدارية؛ ما هي إلا معينات بعد أن تكون قد توفرت اللبنات الأساسية التي مرتكزها إنساني في المقام الأول.