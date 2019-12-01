ولي العهد يغادر الإمارات



غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة, وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي, ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

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