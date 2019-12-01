11 جريحاً بإطلاق نار في مدينة نيو أورلينز الأميركية

جرح 11 شخصا بالرصاص، ليل السبت إلى الاحد في حي سياحي بمدينة نيو أورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأميركية.

وجاء، في بيان للشرطة، "أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". وأضاف البيان أن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

ولم يتم، حتى الآن، توقيف أي مشتبه به. لكن الشرطة قالت، في تغريدة، إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأميركية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".

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