البابا فرانسيس يندد بـ"فيروس" الاستهلاك المفرط

ندد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الاستهلاك المفرط في فترة ما قبل أعياد الميلاد ووصفه بالفيروس الذي يهاجم الإيمان ويسيء للمحتاجين.

وحث بابا الفاتيكان، في عظته، الناس على مقاومة هذه النزعة الاستهلاكية.

وقال "عندما تعيش من أجل الأشياء، لا تكون الأشياء كافية قط، ويتنامى الجشع، ويصبح الآخرون عقبات في هذا السباق"، مضيفا أنه في العديد من المناطق بالعالم "تسود اليوم النزعة الاستهلاكية".

وتحدث البابا فرنسيس في الفترة ما بين أضخم يومين للتسوق في العام في الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وهما يوم الجمعة السوداء ويوم الاثنين الإلكتروني. وبلغت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة 7.4 مليار دولار يوم الجمعة بارتفاع نحو 20 بالمئة عن العام الماضي.

وقال البابا "النزعة الاستهلاكية فيروس يقوض الإيمان" لأنه يجعل الناس تنسى "الأخ الذي يطرق بابك".

وحث الناس على "مقاومة أضواء النزعة الاستهلاكية التي تعمي الأبصار والتي ستسطع في كل مكان هذا الشهر".