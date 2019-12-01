إحراق القنصلية الإيرانية في النجف بالعراق للمرة الثانية

وقد أحرق محتجون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالنفوذ الإيراني في بلادهم، خطوة تصعيدية كانت لها

تداعياتها، حيث فرضت السلطات حظر التجول في المدينة وأغلقت جميع مداخل ومخارج النجف، فيما اعتبرت الخارجية العراقية الحادث

محاولة للإساءة للعلاقات التاريخية بين العراق وإيران محذرة من "مندسين" بين المتظاهرين يحملون أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية.

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وقد فر الموظفون الإيرانيون العاملون في القنصلية من خلال باب خلفي دون أن يصاب أحد بأذى.

تطورات المشهد العراقي كان لها تداعياتها، حيث تحدثت مصادر طبية عن سقوط عشرات المصابين في هذه الأحداث، فيما فرضت السلطات

حظر التجوال حتى إشعار آخر، وقررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس، عدا عن إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلها عن بقية

مناطق البلاد.