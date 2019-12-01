كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزياني": القمة الخليجية ستعقد في الرياض الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح "الزياني"، خلال تصريحاته، مساء الأحد، أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية بمدينة الرياض الإثنين 9 ديسمبر.

وأشار إلى أن أصحاب الجلالة والسمو القادة سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تدارس التطورات السياسية الاقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، سوف تخرج، بعون الله، بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.