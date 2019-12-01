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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: إحالة مستوطن إسرائيلي متسلل إلى محكمة أمن الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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وكالات
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أعلنت الجهات الأمنية الأردنية، اليوم الأحد، إحالة المستوطن الإسرائيلي الذي تسلل إلى أراضيها الشهر الماضي إلى محكمة أمن الدولة العسكرية.
ووجه الادعاء العام للمحكمة، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع إلى المتسلل الذي يدعى كونستانتين كوتو.
وبالعودة إلى القانون الأردني، فإن قانون العقوبات، ينص في الجرائم الخاصة بالتسلل على أنه، "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيماوية أو إشعاعية".
وجريمة التسلل قد ترتبط بجرائم ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة كالتجسس، وفق الخبراء والإرهاب وتهريب المخدرات أو الأسلحة.
وكان الأردن أعلن القبض على المتسلل في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أن تسلل إلى أراضيه.
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