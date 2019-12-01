الأردن: إحالة مستوطن إسرائيلي متسلل إلى محكمة أمن الدولة

ووجه الادعاء العام للمحكمة، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع إلى المتسلل الذي يدعى كونستانتين كوتو.

وبالعودة إلى القانون الأردني، فإن قانون العقوبات، ينص في الجرائم الخاصة بالتسلل على أنه، "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيماوية أو إشعاعية".