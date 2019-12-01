كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة إسرائيل تخصص 11.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز أمن المستوطنات بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المصادقة على تخصيص مبلغ يساوي 11.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، اليوم الأحد، عزم الدولة على محاربة "الإرهاب"، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

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وذكر أن رئيس جهاز الشاباك أطلعه، أثناء عقد نتنياهو لقاء أسبوعيا معه قبيل نهاية الأسبوع، على "العمليات العظيمة التي يقوم بها الشاباك بشكل مستمر من أجل إحباط الاعتداءات ضدنا التي تنطلق من يهودا والسامرة، وتنفذ فيهما ضد السكان وضد المواطنين الإسرائيليين أينما كانوا".

وتابع نتنياهو بالقول: "نعزز المقومات الأمنية الخاصة بالبلدات التي تقع في يهودا والسامرة وبالمواطنين الذين يعيشون هناك. فهذا هو المقترح الذي سيطرح اليوم على مائدة الحكومة – تخصيص 40 مليون شيكل لتعزيز الإجراءات الأمنية. سنكافح الإرهاب وهم لن يقتلعونا من هنا. هذه أرضنا!".

وأكد نتنياهو مواصلة التصدي لهجمات الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، قائلا: "عملنا ضد حركة الجهاد الإسلامي، ومن حقنا بطبيعة الحال العمل ضد جميع التنظيمات الإرهابية، ولكن لم نعف حماس من تحمل المسؤولية عن أي عمل هجومي ينطلق ضدنا من قطاع غزة".