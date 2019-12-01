الخارجية الأفغانية تعلن مقتل 3 من رعاياها خلال احتجاجات إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، مقتل 3 من رعاياها، بالرصاص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران بداية من 15 نوفمبر المنصرم.

ونقلت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية وتتخذ من لندن مقرا لها، الأحد، عن الخارجية الأفغانية أن 3 عائلات زارت سفارة كابول لدى طهران حتى الآن بهدف تسلم جثامين ذويهم الذين قتلوا في الاحتجاجات.

ورجحت إيران إنترناشونال، نقلا عما قالت إنها تقارير أمنية إيرانية توصلت إليها، أن 9 مواطنين أفغان لقوا مصرعهم واعتقلت السلطات نحو 67 شخصا آخرين.