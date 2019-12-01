كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس: الحملة الأمنية على المحتجين بالعراق "صارمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين كما شهد الأسبوع المنصرم بعضاً من أشد الأحداث دموية منذ بدء المظاهرات إذ سقط عشرات القتلى خاصة في مدينتي الناصرية والنجف بجنوب البلاد.
وقال فرنسيس، الذي صرح من قبل بأنه يريد زيارة العراق العام المقبل، أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس إنه "يصلي من أجل القتلى والمصابين ويبتهل إلى الله أن يحل السلام في البلاد".
وتعتبر الاضطرابات، التي سقط أغلب القتلى فيها من بين المتظاهرين، أكبر تحد يواجهه العراق منذ استولى تنظيم داعش الإرهابي على مساحات شاسعة من الأرض فيه وفي سوريا عام 2014.
وخرج المتظاهرون وأغلبهم من الشيعة الشبان الساخطين احتجاجاً للمطالبة برحيل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة أيضاً ومدعومة من إيران والتي يتهمها المحتجون بتبديد ثروة العراق النفطية بينما تتدهور البنية التحتية ومستويات المعيشة في البلاد.