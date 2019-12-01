القسم الثاني.. الشغب يُوقف لقاء الدشيرة و”الماص”

أوقفت أعمال الشغب بين جمهور فريقي أولمبيك الدشيرة والمغرب الرياضي الفاسي، مباراة الفريقين اليوم الأحد، لحساب مباريات الجولة العاشرة من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

واضطر كريم صبري حكم المباراة إلى توقيفها عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني، بسبب أعمال الشغب التي وقعت بين جماهير الأولمبيك، وأنصار “الماص” الذين تنقلوا لمساندة فريقهم.

وتبادل جمهور الفريقين عبارات السب والشتم، قبل أن تتطور الأمور إلى التراشق بالقنينات والحجارة، حيث اقتحم مجموعة من المشجعين أرضية ملعب أحمد فانا الذي احتضن المواجهة، مما دفع بالحكم صبري إلى توقيفها.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد، علما أن الضيف أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، ثم أضاف الثاني خلال الجولة الثانية، قبل أن يقلص صاحب الأرض النتيجة.