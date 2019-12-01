وزارة الداخلية تذكر”غير المقيدين” باللوائح الانتخابية بالتسجيل قبل نهاية شهر دجنبر

أفاد وزير الداخلية، اليوم الأحد، بأنه يتعين على المواطنات، والمواطنين غير المقيدين، حاليا، باللوائح الانتخابية، تقديم طلبات تسجيلهم فيها قبل متم شهر دجنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ تذكيري، أن المواطنين غير المقيدين، حاليا، في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2020، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم فيها قبل متم شهر دجنبر الجاري”.

وأضاف البلاغ أن طلبات القيد الجديدة تقدم من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم، أو عن طريق الموقع الإلكتروني (www.listeselectorales.ma).

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ولفت وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين، الذين غيروا محلات إقاماتهم، إلى أنه ينبغي عليهم أن يتقدموا، قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي.

وخلال الأجل نفسه، أضاف البلاغ نفسه، أنه ينبغي على الناخبات، والناخبين، الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية، التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة، أو المقاطعة المعنية.

وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الحالية، أنه بإمكانهم التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.