صفحات فايسبوكية تكفر مدافعات عن الحريات الفردية.. و”فيديرالية النساء” تدعو إلى فتح تحقيق عاجل

تعرضت عدد من الحقوقيات، ونسائيات من مختلف الإطارات الجمعوية النسائية، لحملة تكفيرية، حيث وجدن أنفسهن في شريط فيديو، بثته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو إلى إشاعة العنف، والكراهية ضدهن، وذلك بعد مشاركتهن في إحدى اللقاءات الفكرية حول الحريات الفردية.

وقالت نبيلة جلال، رئيسة فرع فدرالية رابطة حقوق النساء في المحمدية والمحامية في هيأة المحامين في الدارالبيضاء، في حديثها مع “اليوم 24″، إن محتوى الفيديو خطير، ويعتبر تحريضا على الكراهية، والعنف ضد المشاركات في ندوة صحافية، نظمت قبل أسابيع، وشاركت فيها عدد من الحقوقيات، ونسائيات، من بينهن نزهة الصقلي.

وأضافت المتحدثة نفسها، أنها تعرضت، قبل أيام، إلى هجمة تكفيرية شرسة، إلى جانب مناضلات حقوقيات من مختلف الإطارات الجمعوية النسائية، مشددة على “أنها تعتزم تقديم شكاية في الموضوع، لأنه بحسبها خطير جدا”.

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وفي سياق متصل، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها، الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل حول مصدر الفيديو التحريضي، المتداول، ومتابعة المتورطين فيه، باعتباره يدعو إلى إشاعة خطاب الكراهية، والعنف

وعبر المصدر ذاته عن تنديده بشدة “حملة التشهير والتحريض، الممنهجة، التي تقودها أطراف مناهضة للحقوق والحريات، وفي صلبها حقوق النساء”.

وأوضحت فدرالية رابطة حقوق النساء أنه “في الوقت الذي يُعلن فيه رسميا عن انطلاق الحملة 16 اليوم لوقف العنف ضد النساء، يخرج أعداء المرأة بهذا الفيديو الخطير، الذي يجسد كل أشكال العنف الممارس ضد النساء”، مطالبة بـ”التصدي لهذا الفعل الإجرامي بصرامة اعتبارا لمخاطره المتعددة على المجتمع برمته”.