الدفاع الجديدي يُسقط الزمامرة بميدانه ويرتقي لصدارة البطولة الاحترافية

ارتقى فريق الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم لصدارة ترتيب البطولة الاحترافية، بعد أن فاز على مضيفه نهضة الزمامرة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، برسم الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وانتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل بهدف لمثله، تقدم الفريق الدكالي أولا عن طريق إفاسو إفونغا، قبل أن يعدل عبد الصمد المباركي النتيجة، في الدقيقة 45، من نقطة الجزاء.

الجولة الثانية، ستعرف تقدم الفريق الزائر من جديد، في الدقيقة 51 بواسطة اللاعب يوسف أكردوم، وهو الهدف الذي صمد إلى غاية نهاية المباراة.

هذا الانتصار، مكن أبناء بادو الزاكي من الصعود للمركز الأول، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الفريق الزموري المركز الثامن، برصيد 8 نقاط.