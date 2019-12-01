إنتر ميلان يهزم سبال ويعتلي الصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على ضيفه سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وأحرز هدفا إنتر ميلان اللاعب لاوتارو مارتينيز، وفي المقابل سجل هدف سبال اللاعب ماتيا فالوتي.
وافتتح اللاعب الأرجنتيني التسجيل بتسديدة منخفضة، وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم.
وقلص سبال الفارق في الشوط الثاني بعد مجهود فردي مذهل من ماتيا فالوتي، لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال، في وقت سابق من اليوم.
وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.
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