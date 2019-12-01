آرسنال يواصل سلسلة نتائجه السلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق آرسنال بكمين التعادل في مباراته الخارجية أمام نوريتش سيتي بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا آرسنال اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ، وفي المقابل سجل هدفي نوريتش سيتي كل من اللاعبين تيمو بوكي وتود كانتويل.

وبهذا التعادل رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد نوريتش سيتي 11 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

بدأ آرسنال المباراة بقوة، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما تمهدت الكرة للاكازيت داخل منطقة الجزاء بدون رقابة، ليتعثر أثناء تسديد الكرة، ويخرجها الحارس إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة العاشرة، ارتقى موستافي لركلة ركنية، مسددًا رأسية أخرجها هيرنانديز من على خط المرمى.

وظهر نورويتش في المباراة للمرة الأولى، عبر تسديدة قوية من قبل ماكلين في الدقيقة 16 من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها بنجاح الحارس لينو.

وارتقى تشامبرس لعرضية أتت من قبل أوزيل من ركلة ركنية في الدقيقة 18، ليسدد رأسية أخرجها الحارس كرول إلى ركلة ركنية.

وافتتح نورويتش سيتي التسجيل في الدقيقة 21، من هجمة مرتدة وصل من خلالها المهاجم بوكي بالكرة إلى حدود منطقة الجزاء، ليسدد بعدها كرة ارتطمت بالمدافع موستافي وغالطت لينو وسكنت الشباك.

وتحصل آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 24، بعد لمس المدافع زيمرمان للكرة بيده، وتمكن الحارس كرول من التصدي لتلك الركلة التي نفذها أوباميانغ، ليقرر حكم المباراة إعادتها، بعد الرجوع إلى تقنية الفار بسبب دخول لاعبي نورويتش لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

Advertisements

وتمكن أوباميانغ من تسجيل الكرة في المحاولة الثانية، ليسجل هدف التعادل للمدفعجية في الدقيقة 29.

وأتيحت الفرصة أمام نورويتش للتقدم، بعدما تمهدت الكرة أمام أمادو على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 40، ولكنه سدد بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل كانتويل الهدف الثاني لنورويتش، بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

وسجل أوباميانغ هدف التعادل لآرسنال من جديد في الدقيقة 57، وذلك من خلال ركلة ركنية وصلت إلى موستافي سدد في دفاعات نورويتش، ليتابعها المهاجم الجابوني بتسديدة متقنة في الشباك.

وافتك ماكلين الكرة من دفاعات آرسنال في الدقيقة 59، لينفرد تمامًا بلينو، وسدد كرة لمست أصابع الحارس الألماني وارتطمت بالقائم، لتخرج بعدها إلى ركلة ركنية.

وواصل نورويتش استفاقته في الشوط الثاني، وتابع كانتويل كرة عائدة من دفاعات آرسنال في الدقيقة 62، ليسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتحرك لينو للتصدي لها، ولكنها مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبعدها بدقيقة تلاعب بوكي بموستافي، لينفرد بلينو، وسدد بعدها كرة أرضية تألق الحارس الألماني في التصدي لها.

وأجرى ليونبيرغ التبديل الأول لآرسنال في الدقيقة 70، بنزول توريرا على حساب ويلوك، ودفع بساكا على حساب جندوزي في الدقيقة 78.

وحاول أوزيل خطف الانتصار لآرسنال في الدقيقة 82، ولكنه سدد كرة ضعيفة من داخل منطقة أمسك بها بسهولة كرول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أطلق أرون تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، أخرجها لينو إلى ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.