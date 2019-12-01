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شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات ترفع من وتيرة خروقاتها في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
رفعت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن .
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر عسكرية ميدانية في الجاح أن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل منذ ساعات الصباح ليومنا هذا الأحد .
وذكرت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على المواقع في المنطقة بالأسلحة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 .. مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها على مواقع أخرى في الجاح بسلاح الدوشكا وبسلاح معدل البيكا منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة .
يذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة .
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