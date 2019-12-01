تخرج أولى سرايا اللواء الخامس مقاومة التابع للقوات الجنوبية في الضالع

الأحد 1 ديسمبر 2019

تخرجت اليوم الأحد أولى سرايا اللواء الخامس مقاومة التابع للقوات المسلحة الجنوبية، بقيادة العقيد محمود البتول .



وقال المتحدث باسم محور الضالع القتالي، فؤاد قائد جباري، أن هذه القوة ستكون رافد قوي للقوات المسلحة وستشارك إلى جانب ألوية المقاومة والصاعقة والتي تشكلت مؤخراً مع اندلاع المواجهات الأخيرة، في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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واضاف "فألوية الصاعقة والمقاومة شكلت إضافة قوية ونوعية لمحور الضالع القتالي، ولعبت دوراً محوريا في جبهات القتال إلى جانب الوحدات العسكرية السابقة مثل اللواء (33 & 30، 82 & 83 وغيرها) ، إضافة إلى قوات الحزام الأمني التي كانت -ولا زالت- تشكل رأس الحربة في كسر شوكة المليشيات الحوثية بقيادة العقيد أبو نافع أحمد قائد" .

وتابع "وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، باسمي وباسم كل المرابطين في المتارس والقابضين على الزناد، أحب أن نهني شعبنا الجنوبي العظيم صانع الإنتصارات ومفجر الثورات في وجه الطغاة، وقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي، وبعون الله كلنا ثقة وأمل بأن سنصنع عيداً آخر نحتفي فيه بإستقلال ثان.