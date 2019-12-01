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الإمارات تغيث النازحين إلى منطقة القصبة في الدريهمي بالحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 ديسمبر 2019

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية للنازحين من منطقة كيلو16 إلى منطقة القضبة التابعة لمديرية الدريهمي بالساحل الغربي، وذلك إطار جهودها الإنسانية في اليمن ، وفي إطار سعيها للتخفيف من معاناة النازحين .

 

وشملت المساعدات سلال الغذائية تم توزيعها على النازحين في المنطقة ، وبلغت 250 سلة غذائية .

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وعبر النازحين المستفيدين من السلال الغذائية عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود الإنسانية التي تبذلها والمساعدات التي تقدمها للنازحين في الحديدة .

 

وأضافوا أن هذه المساعدات تعينهم على صعوبات الحياة وتخفف من معاناتهم اليومية جراء الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران على اليمنيين في كل مكان مخلفة حياة مأساوية للسكان في الساحل الغربي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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