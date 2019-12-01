الإمارات تغيث النازحين إلى منطقة القصبة في الدريهمي بالحديدة

الأحد 1 ديسمبر 2019

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية للنازحين من منطقة كيلو16 إلى منطقة القضبة التابعة لمديرية الدريهمي بالساحل الغربي، وذلك إطار جهودها الإنسانية في اليمن ، وفي إطار سعيها للتخفيف من معاناة النازحين .



وشملت المساعدات سلال الغذائية تم توزيعها على النازحين في المنطقة ، وبلغت 250 سلة غذائية .

Advertisements

وعبر النازحين المستفيدين من السلال الغذائية عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود الإنسانية التي تبذلها والمساعدات التي تقدمها للنازحين في الحديدة .

وأضافوا أن هذه المساعدات تعينهم على صعوبات الحياة وتخفف من معاناتهم اليومية جراء الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران على اليمنيين في كل مكان مخلفة حياة مأساوية للسكان في الساحل الغربي .