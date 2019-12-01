- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصري يوناني: اتفاق أردوغان والسراج غير شرعي والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
وزير الخارجية المصري واليوناني
أعلنت مصر واليونان رفضهما للاتفاق البحري الذي وقعه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط.
وقال الدولتان في بيان لهما إن اتفاق أردوغان والسراج البحري غير شرعي، وإن السراج تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.
وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بحث مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة تداعيات اتفاق أبرمته تركيا وحكومة طرابلس في لبيبا، لترسيم الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط، والتعاون الأمني بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان مصري يوناني: اتفاق أردوغان والسراج غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.