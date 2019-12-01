أمن لحج يلقي القبض على مطلوب على ذمة أحداث اغسطس الماضي

الأحد 1 ديسمبر 2019

أعلنت إدارة أمن محافظة لحج، اليوم، القبض على مطلوب أمني على ذمة الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة عدن ولحج أواخر أغسطس الماضي .



وقال مدير امن محافظة لحج اللواء صالح السيد في تصريح:" كانت هناك حالة امنية رصد خلالها عودة احد المطلوبين من المخا إلى عاصمة المحافظة حيث تكللت بالنجاح من خلال القبض على المطلوب في الساعات الاولى من يومنا هذا الاحد".

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وأكد مدير امن لحج على أن قيادة امن المحافظة لن تسمح باي شوائب او مشاكل بان تعكر صفو ذلك النور مهما كلفنا ذاك.

والمطلوب متهم بقيامه في وقت سابق (باحداث اغسطس الماضي) بالتقطع والاعتداء على قوات الامن وأخذ اسلحة بعض الجنود.