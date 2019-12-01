محمد بن زايد يودع محمد بن سلمان في ختام زيارته للإمارات

ودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استمرت عدة أيام.

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورة على حسابه في تويتر خلال وداعه الأمير محمد بن سلمان، وكتب "محمد بن زايد يودع محمد بن سلمان لدى مغادرته البلاد بعد زيارة استغرقت عدة أيام".





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وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل الأربعاء الماضي، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تناولت العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها.