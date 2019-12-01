وزير الإعلام البحريني مهنئا الإمارات باليوم الوطني: علاقتنا وطيدة

أشاد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني، الأحد، بالعلاقات البحرينية الإماراتية الوطيدة، باعتبارها نموذجا في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة والقائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل.

وأضاف الرميحي أن علاقات البلدين قائمة أيضا على رابطة الدين والدم والتاريخ ووشائج النسب والقربى والمصير الواحد، والحرص المشترك على أمن الخليج العربي وتقدمه وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، ونشر رسالة التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

وأكد أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ48، تقديرا للروابط الأخوية المتينة، واعتزازا بإنجازاتها التنموية والحضارية منذ انطلاق مسيرتها الاتحادية على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتواصلها بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة دعم حكومته الرشيدة.

Advertisements

وأضاف الرميحي أن العلاقات البحرينية الإماراتية ذات تاريخ عريق وخصوصية فريدة في قوتها ومتانتها بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وتابع أن "ما يجمع البلدين قيم إنسانية وحضارية راقية تكمن في تبنيهما سياسة حكيمة ومعتدلة تدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، ووقوفهما صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في قيادتها الحكيمة للتحالف العربي في مكافحة الإرهاب، ودعم الشرعية وإعادة الأمل في اليمن".

كما أكد الرميحي حرص الإعلام البحريني على مشاركة الشعب الإماراتي الشقيق احتفالاته بيومه الوطني، باعتباره عيدا في كل بيت بحريني وعربي.

ولفت وزير شؤون الإعلام البحريني إلى الاهتمام بإبراز العلاقات التاريخية الأخوية النموذجية بين البلدين الشقيقين، ومكانتهما الرائدة إقليميا والمتقدمة عالميا في احترام حقوق الإنسان والتنمية البشرية والحرية الاقتصادية وترسيخ المجتمع المعرفي والاقتصاد الرقمي بشهادة المنظمات الدولية.